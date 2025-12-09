Страны ЕС согласовали «перераспределение миграционной нагрузки»

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны согласовали несколько законопроектов, касающихся контроля миграции и облегчения депортации нелегальных мигрантов. В частности, государства ЕС смогут строить миграционные центры за пределами Европы и возвращать мигрантов в третьи страны на основании двусторонних соглашений. В Брюсселе утвердили и список «безопасных стран», куда мигрантов можно депортировать в ускоренном порядке. Об этом пишет Euronews.