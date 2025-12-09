Страны ЕС согласовали «перераспределение миграционной нагрузки»

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны согласовали несколько законопроектов, касающихся контроля миграции и облегчения депортации нелегальных мигрантов. В частности, государства ЕС смогут строить миграционные центры за пределами Европы и возвращать мигрантов в третьи страны на основании двусторонних соглашений. В Брюсселе утвердили и список «безопасных стран», куда мигрантов можно депортировать в ускоренном порядке. Об этом пишет Euronews.
Также государства Евросоюза договорились об объеме так называемого «пула миграционной солидарности» на следующий год: это механизм перераспределения миграционной нагрузки внутри блока.
Таким образом, из стран, где ситуация наиболее тяжелая — Греции, Испании, Италии и Кипра — можно будет переселить 21 тыс. мигрантов, на что будет выделено 420 млн евро.
Это меньше, чем предполагалось изначально: в Еврокомиссии считали, что ежегодно требуется не менее 30 тыс. переселений и 600 млн евро. Однако поскольку механизм заработает лишь летом, он охватит лишь половину года.
Страны ЕС могут внести свой вклад в «пул солидарности» путем переселения, финансовых взносов или «альтернативных мер» — предоставление своих сотрудников, помощь в строительстве центров приема.
Каждой стране выделяется квота в зависимости от численности ее населения и ВВП, и она может сама решать, какие меры ей предпринимать.
Четыре страны — Австрия, Польша, Хорватия и Чехия — получили полное освобождение от взносов на переселение и финансовых взносов в фонд солидарности.
Конкретные обязательства каждого государства не раскрываются до окончательного утверждения «пула солидарности», намеченного на 16 декабря. По данным источников в ЕС, большинство стран выбрали финансовые взносы. -0-