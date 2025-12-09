Зеленский раскрыл, когда передаст США свои предложения по мирному плану

Владимир Зеленский назвал дату, когда Киев предполагает передать Вашингтону свои предложения по плану урегулирования украинского конфликта. По его словам, это может произойти в среду 10 декабря.
«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — сказал Зеленский украинскому телеканалу «Общественное».
Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 декабря Владимир Зеленский не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвигали версию, что он опасается прослушки и ожидал, когда новую версию документа привезут ему лично.
Накануне Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план.
Тем временем Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами, чтобы вернуть Крым.