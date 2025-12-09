Зеленский раскрыл, когда передаст США свои предложения по мирному плану

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 декабря Владимир Зеленский не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвигали версию, что он опасается прослушки и ожидал, когда новую версию документа привезут ему лично.