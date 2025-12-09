Путин заявил, что Россия доведет спецоперацию до логического завершения

Президент России Владимир Путин заявил о непреклонной решимости довести специальную военную операцию до её логического завершения и полного достижения поставленных целей. Это заявление было сделано им в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — заявил Путин.
Напомним, что по словам Владимира Путина, жители, остающиеся в населенных пунктах, где проводится специальная военная операция, приветствуют прибывших военнослужащих РФ словами о долгожданном приходе. Встречают российских солдат словами «мы ждали вас».
Ранее сообщалось, что два брата, насильно мобилизованные в ВСУ, погибли в зоне СВО с разницей в одни сутки.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.