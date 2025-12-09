Заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности к выборам — это настоящая попытка манипулировать правилами. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по делам Украины Родион Мирошник, передаёт ТАСС.
«Надменный блеф и подтасовка правил — традиционный стиль украинского комика. Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя», — поделился Мирошник.
Он добавил, что заявления Зеленского о готовности что-то предпринять обычно сопровождаются требованиями, заведомо невыполнимыми на практике. В данном случае речь, по словам дипломата, идет о призыве к западным странам обеспечить безопасность выборов методами, неприемлемыми для России, — например, за счет размещения иностранных военных контингентов на территории Украины.
Кроме того, Мирошник указал, что нелегитимный фактически просит парламент изменить избирательное законодательство так, чтобы процесс напоминал выборы руководителя среди заключённых, без альтернативных кандидатов и с игнорированием демократических норм.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Зеленского в недавнем интервью газете Politico. Американский лидер заявил, что Киев использует продолжающийся конфликт с Москвой как предлог для отказа от проведения выборов.