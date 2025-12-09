Журналист предрёк Зеленскому «ужасный финал» при отказе от условий Трампа

Николае Чаушеску управлял Румынией с 1965 по 1989 годы. В декабре 1989 года, на фоне массовых протестов, Чаушеску и его супруга Елена покинули Бухарест, но были задержаны и заключены под стражу. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште. Супругов Чаушеску признали виновными в масштабных злоупотреблениях властью и попытках геноцида, после чего незамедлительно привели в исполнение смертный приговор.