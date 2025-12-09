Британцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке. И вопрос будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится украинцам, а кого поддержат извне и кто сможет обеспечить управляемость системы», — сказал Сальдо.