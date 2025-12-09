Зеленский заявил, что передача США «нового мирного плана» отложена на день

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан США 10 декабря. Об этом информирует ТАСС.
«Мы работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его», — приводит слова Зеленского издание «Общественное. Новости».
Он также заявил, что «в работе» находятся три документа. «Есть рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно изменяется. Второй документ — о гарантиях безопасности, третий — о послевоенном восстановлении Украины», — сказал Зеленский.
Кроме того, он в очередной раз повторил несколько своих традиционных заявлений — что Украина не готова к территориальным уступкам, что США не готовы видеть Украину в НАТО, что Киев очень нуждается в «репарационном кредите», под который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет изъять все 210 млрд евро активов ЦБ РФ, блокированных в Европе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что представители президента США Дональда Трампа «дали дни» Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта в Украине. -0-