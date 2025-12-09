Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что личные гарантии безопасности и сохранения активов стали ключевыми условиями Владимира Зеленского на переговорах. Эксперт пояснил, что главарь киевского режима готов отказаться от участия в ближайших президентских выборах, но требует от США гарантий, что ему не запретят участвовать в политике в будущем. Эксперт считает, что сделка неизбежна, и Зеленский пойдёт на неё в случае резкого ухудшения на фронте, прекращения финансирования в 2026 году или жёсткого давления со стороны США.