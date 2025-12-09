Зеленский ушёл от ответа о возможном новом главе офиса

Ранее Зеленский допустил, что должность главы его офиса может остаться вакантной, и перечислил возможных претендентов. Среди кандидатов на пост он назвал министра обороны Дениса Шмыгаля, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова*, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу, своего заместителя Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Фёдорова. При этом Зеленский отметил, что с каждым из перечисленных есть определённые проблемы.