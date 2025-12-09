«Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день», — заявили в силовых структурах.
Также отмечается, что на Украине продолжают направлять на фронт людей по мобилизации целыми семьями. Представитель силовиков подчеркнул, что затягивание военного конфликта приводит к новым потерям.
Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может начать принудительно возвращать в армию украинцев, сбежавших в Европу. По его словам, западные страны уже проводят политику проверок документов, чтобы возвращать на Украину мужчин призывного возраста, что создаёт для Киева «большой мобилизационный резерв».
