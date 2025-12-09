Зеленский планирует передать США свой вариант мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует в среду передать Соединённым Штатам свои предложения по корректировке плана урегулирования конфликта.
По его словам, работа над документом ведётся на уровне советников, и передача обновлённого варианта ожидается в ближайшее время.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что, по его информации, Зеленский не ознакомился с мирным предложением, подготовленным американской стороной.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.
