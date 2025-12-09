Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский планирует передать США свой вариант мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует в среду передать Соединённым Штатам свои предложения по корректировке плана урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует в среду передать Соединённым Штатам свои предложения по корректировке плана урегулирования конфликта.

По его словам, работа над документом ведётся на уровне советников, и передача обновлённого варианта ожидается в ближайшее время.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что, по его информации, Зеленский не ознакомился с мирным предложением, подготовленным американской стороной.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше