Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Пользователь в соцсети Х назвал Еврокомиссию «раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри», и призвал расформировать этот орган. По его словам, в ЕК работают 32 тысячи служащих, и всё, что она делает, — это создаёт законы, «с которыми никто не согласен». В этой связи пользователь призвал европейских граждан голосовать в своих странах за партии, которые могут оказать реальное давление на Евросоюз, чтобы тот провёл реформы.