Маск призвал расформировать Еврокомиссию

Пользователь в соцсети Х назвал Еврокомиссию «раковой опухолью, разъедающей ЕС изнутри», и призвал расформировать этот орган. По его словам, в ЕК работают 32 тысячи служащих, и всё, что она делает, — это создаёт законы, «с которыми никто не согласен». В этой связи пользователь призвал европейских граждан голосовать в своих странах за партии, которые могут оказать реальное давление на Евросоюз, чтобы тот провёл реформы.
«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
В ноябре 2024 года Маск назвал недемократичной нынешнюю процедуру формирования состава Еврокомиссии, заявив, что депутаты Европарламента должны выбирать кандидатов на посты в ЕК напрямую.