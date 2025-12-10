Сальдо раскрыл имя преемника Зеленского от Британии

Сальдо охарактеризовал Залужного как «такую же марионетку» с политической точки зрения. Он утверждает, что в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления и жёсткой цензуры любые выборы станут формальностью, а реальная борьба развернётся не между политическими силами, а между внешними группами влияния, конкурирующими за доступ к финансированию.