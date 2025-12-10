Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Великобритании уже имеется готовый политический преемник для Владимира Зеленского на случай проведения президентских выборов на Украине. По его мнению, этой заменой является экс-глава Генштаба ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
Сальдо охарактеризовал Залужного как «такую же марионетку» с политической точки зрения. Он утверждает, что в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления и жёсткой цензуры любые выборы станут формальностью, а реальная борьба развернётся не между политическими силами, а между внешними группами влияния, конкурирующими за доступ к финансированию.
По словам губернатора, разрушенное правовое поле и управление в «режиме ручного контроля» лишают граждан возможности выразить свою волю, поэтому выборы ничего не изменят в текущей ситуации.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует передать США свой вариант мирного плана.
