Глава МИД России Мария Захарова сообщила, что уже второй представитель стран ЕС сделал спорное заявление о России. На этот раз министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.
Захарова подчеркнула, что такие высказывания вызывают серьёзные сомнения в компетентности Валтонен. Она отметила, что непонимание базовых исторических фактов, например, нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году, ставит под вопрос не только уровень образования финского министра, но и независимость внешней политики Финляндии. По её мнению, подобные заявления могут быть вызваны внешним влиянием или слепым следованием натовской риторике.
Она также напомнила, что финские вооружённые силы устраивали диверсии, разрушали запасы продовольствия, мосты и государственные учреждения, атаковали подразделения Красной армии и преследовали пророссийски настроенное население карелов.
«На захваченных территориях проводилась мобилизация местных мужчин для войны против России, но это не спасло финнов от поражения. В марте 1922 года РСФСР и Финляндия подписали новое соглашение о признании границ. До войны 1939−1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими)», — отметила политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Он назвал подобные утверждения чушью.