«Просто раздали натовскую методичку»: Захарова раскритиковала главу МИД Финляндии за обвинения в адрес РФ

Глава МИД России Мария Захарова сообщила, что уже второй представитель стран ЕС сделал спорное заявление о России. На этот раз министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.