Нацсобрание Франции поддержало законопроект о социальном бюджете

Изначально правительство планировало сократить дефицит бюджета социальной системы страны до 17 млрд евро, и принятая сенаторами версия законопроекта была близка к этому показателю. Однако с учетом того, что депутаты вернут заморозку пенсионной реформы и ряд других отмененных Сенатом мер, дефицит в конечном счете, согласно оценке министра здравоохранения Франции Стефани Рист, вырастет примерно до 20 млрд евро. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее предупреждал депутатов, что если они не смогут согласовать социальный бюджет в срок, то власти якобы «полностью потеряют контроль за социальной системой», что приведет к дефициту на уровне 29−30 млрд евро в следующем году.