Нацсобрание Франции поддержало законопроект о социальном бюджете

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект о бюджете социальной системы Франции на 2026 год был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Голосование транслировалось на сайте парламента. Об этом пишет ТАСС.
За законопроект проголосовали 247 депутатов, тогда как для его принятия требовалось большинство в 241 голос. В своей версии бюджета депутаты восстановили упраздненную в предыдущем чтении Сенатом (верхней палатой парламента) поправку о приостановке пенсионной реформы. Также они отменили предложенную правительством и одобренную Сенатом меру по отказу от индексации пенсий и социальных пособий в 2026 году и отказались от существенного увеличения франшизы по социальной медстраховке.
Изначально правительство планировало сократить дефицит бюджета социальной системы страны до 17 млрд евро, и принятая сенаторами версия законопроекта была близка к этому показателю. Однако с учетом того, что депутаты вернут заморозку пенсионной реформы и ряд других отмененных Сенатом мер, дефицит в конечном счете, согласно оценке министра здравоохранения Франции Стефани Рист, вырастет примерно до 20 млрд евро. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ранее предупреждал депутатов, что если они не смогут согласовать социальный бюджет в срок, то власти якобы «полностью потеряют контроль за социальной системой», что приведет к дефициту на уровне 29−30 млрд евро в следующем году.
Газета Le Monde уточняет, что это не окончательное голосование — принятая депутатами версия вновь отправится на согласование в Сенат, поскольку до этого депутаты и сенаторы не смогли выработать компромиссный для обеих палат вариант законопроекта. Данный текст принимается отдельно от законопроекта об общем бюджете страны на 2026 год, который, в свою очередь, все еще находится на рассмотрении в Сенате. -0-