За минувшую неделю в Полтавской области было захоронено около 18 украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, отметив, что в украинские регионы продолжают поступать «многочисленные чёрные пакеты с трупами», и приведённая цифра относится даже не к самому многонаселённому региону.
Источник также указал на наблюдаемую тенденцию увеличения числа некрологов военнослужащих-женщин.
В качестве примера он привёл гибель в Сумской области при загадочных обстоятельствах Яны Зайцевой, которая была призвана в ВСУ год назад.
Ранее сообщалось, что два брата, насильно мобилизованные в ВСУ, погибли в зоне СВО с разницей в одни сутки.
