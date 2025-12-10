Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ

За минувшую неделю в Полтавской области было захоронено около 18 украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

За минувшую неделю в Полтавской области было захоронено около 18 украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, отметив, что в украинские регионы продолжают поступать «многочисленные чёрные пакеты с трупами», и приведённая цифра относится даже не к самому многонаселённому региону.

Источник также указал на наблюдаемую тенденцию увеличения числа некрологов военнослужащих-женщин.

В качестве примера он привёл гибель в Сумской области при загадочных обстоятельствах Яны Зайцевой, которая была призвана в ВСУ год назад.

Ранее сообщалось, что два брата, насильно мобилизованные в ВСУ, погибли в зоне СВО с разницей в одни сутки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.