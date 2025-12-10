За минувшую неделю в Полтавской области было захоронено около 18 украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, отметив, что в украинские регионы продолжают поступать «многочисленные чёрные пакеты с трупами», и приведённая цифра относится даже не к самому многонаселённому региону.