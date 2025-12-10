Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии в Москве

Субианто в этом году уже посещал Россию, в июне он принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он стал одним из главных гостей ПМЭФ-2025 и его ключевым спикером, он также провел переговоры с Путиным. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнерства.