Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая утверждала, что за последние сто лет Россия якобы нападала на 19 соседних стран, тогда как на неё никто не нападал.
В ответ Захарова напомнила, что до войны 1939−1940 годов Финляндия дважды совершала агрессивные действия против Советской России, преследуя цель захвата приграничных территорий, населённых финно-угорскими народами.
Захарова также отметила, что российская сторона намерена передать Валтонен перевод на финский язык издания Российского военно-исторического общества «Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», где затрагиваются соответствующие исторические эпизоды. По её словам, это должно помочь финскому министру лучше ориентироваться в фактах.
Кроме того, официальный представитель МИД обратила внимание на биографию Валтонен, отметив, что часть своего образования она получила в Германии. Захарова поставила под сомнение компетентность министра, задав риторический вопрос финскому обществу о том, связано ли её незнание исторических событий — в частности нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году — с влиянием иностранной образовательной среды или с деградацией национальных демократических институтов.