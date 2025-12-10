Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии

Кроме того, официальный представитель МИД обратила внимание на биографию Валтонен, отметив, что часть своего образования она получила в Германии. Захарова поставила под сомнение компетентность министра, задав риторический вопрос финскому обществу о том, связано ли её незнание исторических событий — в частности нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году — с влиянием иностранной образовательной среды или с деградацией национальных демократических институтов.