Тело актера из «Слуги народа» вернули в июне в числе других 6 тысяч военных ВСУ

Тело украинского актёра и спортсмена Ивана Кононенко, известного по роли в сериале «Слуга народа», было возвращено на Украину в июне в рамках масштабного обмена.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, Кононенко служил в 1-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ и был ликвидирован 25 ноября 2024 года в районе села Нижний Клин Курской области.

Его тело было передано в составе партии, насчитывающей около 6 тысяч погибших украинских военнослужащих. О гибели актёра ранее сообщало украинское Государственное агентство по вопросам кино. Помимо «Слуги народа», Кононенко снимался в эпизодических ролях в ряде других украинских проектов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ.

