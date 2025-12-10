Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о серьёзных ответных мерах в случае конфискации зарубежными странами российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о серьёзных ответных мерах в случае конфискации зарубежными странами российских активов.

В интервью «Известиям» он заявил, что такие действия не останутся без ответа и будут иметь тяжёлые последствия для государств, юридических и физических лиц, решившихся на подобные шаги.

Песков отметил, что правительство РФ уже вовлечено в проработку этого вопроса и выработало понимание возможных действий.

Ранее Путин заявил, что Россия доведет спецоперацию до логического завершения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше