Песков: конфискация активов России приведет к серьезным последствиям

Конфискация российских активов не останется без ответа. В этом случае Евросоюз столкнется с очень серьезными последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Активы РФ в западных банках насчитывают порядка 300 миллиардов долларов.

«Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — заявил Песков, его слова приводят «Известия».

Ранее в правительстве РФ сообщили, что уже разрабатывают комплекс ответных мер на возможную конфискацию российских активов в европейских странах. Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию назвал такую конфискацию актом воровства, подчеркнув, что Москва не оставит подобные действия без реакции.

