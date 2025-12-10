Зеленский согласен на президентские выборы на Украине на определенных условиях

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского должны были завершиться 20 мая 2024 года, но он не покинул свой пост, так как проведению выборов препятствует введенное 24 февраля 2022 года военное положение, которое продлевается Верховной радой каждые три месяца. По поводу разрешения или запрета голосования в этот период в стране существует правовая коллизия, разрешить которую мог бы Конституционный суд. Но в практическом смысле это невозможно, так как его заседания не проводятся.