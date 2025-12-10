Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Soir: российские бизнесмены подали иски против санкций ЕС на 53 млрд евро

В общей сложности в европейских юрисдикциях сейчас разбираются 28 исков российских бизнесменов, оспаривающих санкции. Из них 24 используют процедуру ISDS, причем 13 дел были открыты только в 2025 году.

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов как минимум на 53 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.

Российские инвесторы все чаще прибегают к процедуре разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS), которая предусмотрена для защиты прав инвесторов от экспроприаций и национализаций активов со стороны государств. Le Soir признает, что по этой процедуре бизнесмены «имеют значительные шансы добиться компенсаций».

По данным газеты, в общей сложности в европейских юрисдикциях сейчас разбираются 28 исков российских бизнесменов, оспаривающих санкции. Из них 24 используют процедуру ISDS, причем 13 дел были открыты только в 2025 году.

Газета отмечает, что, хотя все эти дела имеют отношение к блокированным в ЕС частным активам, сумма требуемых компенсаций уже превысила четверть всех блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ в размере 210 млрд евро, которые Еврокомиссия сейчас предлагает экспроприировать, чтобы финансировать Украину в 2026—2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть этих активов в 185 млрд евро, пока блокирует эту сделку, опасаясь ответных мер РФ.

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, по какой схеме будут экспроприированы российские активы, это будет воровством. Посол предупредил, что ответные меры России будут приняты немедленно и заставят Запад считать убытки. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше