Маск призвал расформировать Еврокомиссию: вот какую альтернативу он предложил

Илон Маск предложил заменить ЕК выборным органом.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссию целесообразно заменить выборным органом, причём напрямую должен избираться и глава ЕС. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск.

Миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей принадлежащей ему социальной сети Х, который сравнил Еврокомиссию с разъедающей Евросоюз раковой опухолью.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — такой комментарий оставил Маск под постом пользователя.

Ранее Маск призвал прекратить финансирование ООН.

Также миллиардер поддержал идею выхода США из ООН и НАТО.

Кроме того, Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз, указав на то, что действующая в ЕС бюрократия сейчас медленно «до смерти душит Европу». Миллиардер заявил, что считает Европу Четвертым рейхом.

