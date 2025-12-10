Маск призвал расформировать Еврокомиссию: вот какую альтернативу он предложил

Миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей принадлежащей ему социальной сети Х, который сравнил Еврокомиссию с разъедающей Евросоюз раковой опухолью.
«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — такой комментарий оставил Маск под постом пользователя.
Ранее Маск призвал прекратить финансирование ООН.
Также миллиардер поддержал идею выхода США из ООН и НАТО.
Кроме того, Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз, указав на то, что действующая в ЕС бюрократия сейчас медленно «до смерти душит Европу». Миллиардер заявил, что считает Европу Четвертым рейхом.
