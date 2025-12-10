WSJ: В Европе считают, что России, США и Украине нужны месяцы для урегулирования

Чиновники в Европе считают, что РФ, Соединенным Штатам и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Об этом написало издание Wall Street Journal.
— Многие европейские чиновники заявили, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдут крупные изменения, — сказано в статье.
Неназванный европейский чиновник выразил мнение, что, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, достижение сторонами быстрых результатов по урегулированию конфликта «трудно представить». При этом неназванные представители администрации США сказали изданию, что они не подталкивают Украину к сделке, «которая ей не нравится».
По данным газеты, существуют три основных камня преткновения между сторонами: вопрос передачи Киевом территорий, возможность потенциального вступления Украины в Североатлантический альянс и использование для нужд Украины замороженных российских активов.
8 декабря украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что план США по мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева был сокращен с 28 до 20 пунктов. Американская сторона намерена найти компромиссы, но украинцы не готовы обсуждать сдачу территорий.