В Европе считают, что для согласования условий урегулирования на Украине нужны месяцы

Представители американской администрации, также не называя имён, подчеркнули, что Вашингтон не намерен подталкивать Киев к сделке, которая ему «не нравится». По данным издания, основными препятствиями на переговорах являются три ключевых вопроса: передача территорий, возможность вступления Украины в НАТО и использование замороженных российских активов для нужд Киева.