В Европе считают, что для согласования условий урегулирования на Украине нужны месяцы

Согласно информации газеты The Wall Street Journal, европейские чиновники в частных беседах выражают мнение, что для достижения соглашения между Россией, США и Украиной могут потребоваться недели или даже месяцы, если на фронте не произойдёт решительных изменений.

Анонимный источник из Европы отметил, что учитывая сложность обсуждаемых вопросов, быстрое достижение результатов по урегулированию «трудно представить».

Представители американской администрации, также не называя имён, подчеркнули, что Вашингтон не намерен подталкивать Киев к сделке, которая ему «не нравится». По данным издания, основными препятствиями на переговорах являются три ключевых вопроса: передача территорий, возможность вступления Украины в НАТО и использование замороженных российских активов для нужд Киева.

Ранее Путин заявил, что Россия доведет спецоперацию до логического завершения.

