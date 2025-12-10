Ричмонд
Япония возобновила сброс в океан радиоактивно загрязненных сточных вод после сильного землетрясения

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила, что сброс загрязненных радиоактивными веществами сточных вод в океан возобновился около 14:30 по местному времени.

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония во вторник днем возобновила сброс в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» после временной приостановки сброса в связи с землетрясением магнитудой 7,5, которое произошло на северо-востоке страны в понедельник вечером. Об этом пишет Синьхуа.

4 декабря компания TEPCO приступила к 17-му сбросу загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с атомной электростанции «Фукусима-1». По заявлению TEPCO, операция по сбросу загрязненных радиоактивными веществами сточных вод продлится до 22 декабря, по оценкам, будут сброшены 7800 т сточных вод. -0-