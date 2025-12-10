Япония возобновила сброс в океан радиоактивно загрязненных сточных вод после сильного землетрясения

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония во вторник днем возобновила сброс в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» после временной приостановки сброса в связи с землетрясением магнитудой 7,5, которое произошло на северо-востоке страны в понедельник вечером. Об этом пишет Синьхуа.