В Москве заявили, что возможная конфискация российских активов не останется без ответа

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Президент же сказал, что (в этот вопрос — Прим. БЕЛТА) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать — Прим. БЕЛТА). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — заявил Песков. -0-