Российское посольство в Ла-Пасе раскритиковало попытки Великобритании повлиять на отношения между Боливией и Россией, назвав их вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
В заявлении дипмиссии отмечается, что Лондон фактически пытается диктовать Боливии, с кем ей следует сотрудничать, что, по мнению российских дипломатов, отражает колониальные привычки британского прошлого.
Поводом для реакции России стало высказывание британского посла Ричарда Портера, когда призвал боливийские власти пересмотреть сотрудничество с Москвой, особенно в сфере критически важных минералов и ядерной энергетики. Российская дипмиссия напомнила, что Боливия — независимое государство, которое самостоятельно определяет свои внешнеполитические приоритеты и партнеров.
Представители посольства подчеркнули, что подобные «рекомендации», подаваемые как дружественный совет, на деле выглядят как форма давления. Москва считает недопустимым, что Великобритания самовольно приписывает себе право определять внешнеполитические решения другой страны.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация выразила готовность развивать сотрудничество с новым руководством Боливии на основе прагматизма и взаимной выгоды.