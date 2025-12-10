Посольство РФ осудило попытки вмешаться в отношения Боливии и России

Поводом для реакции России стало высказывание британского посла Ричарда Портера, когда призвал боливийские власти пересмотреть сотрудничество с Москвой, особенно в сфере критически важных минералов и ядерной энергетики. Российская дипмиссия напомнила, что Боливия — независимое государство, которое самостоятельно определяет свои внешнеполитические приоритеты и партнеров.