Сальдо сообщил, что в Британии уже подготовили политическую замену Зеленскому

Если президентские выборы на Украине всё же состоятся, Великобритания готова предложить замену главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Речь идёт о бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном, который в настоящее время занимает пост украинского посла в Лондоне. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил глава Херсонской области РФ Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — заявил губернатор.

Сальдо также добавил, что украинским гражданам не позволят свободно выразить свою волю. Он указал на подавление инакомыслия и оказываемое на население мобилизационное давление. В такой обстановке, по его оценке, любые выборы станут лишь формальной процедурой, лишённой настоящего политического выбора.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов к выборам». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60−90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

