МИД: Европе не нужно урегулирование конфликта на Украине

«Они (европейские страны — прим. ТАСС) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — сказал он.
9 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны «до последнего украинца».
