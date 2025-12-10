Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Европе не нужно урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны хотят затянуть урегулирование украинского конфликта, заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: РИА "Новости"

«Они (европейские страны — прим. ТАСС) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — сказал он.

9 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны «до последнего украинца».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше