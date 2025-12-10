Ричмонд
США сняли санкции с вице-президента «Лаборатории Касперского»

Исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского» Кирилл Астрахань выведен из-под ограничительных мер Соединённых Штатов. Соответствующее обновление опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Источник: Life.ru

Ведомство распространило документ со списком лиц, в отношении которых санкции снимаются. В этот перечень был включён и Кирилл Астрахань.

Напомним, что сама «Лаборатория Касперского» и её высшее руководство попали под американские санкции в июне 2024 года. Как заявлял тогда Минфин США, это решение было обусловлено тем, что российская компания, по мнению властей, представляет собой «неприемлемый риск для национальной безопасности» страны.

Ранее бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что американские санкции против России на деле лишь способствуют укреплению отношений Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что санкции оказывают эффект, прямо противоположный заявленным целям, создавая стимул для экономического и политического взаимодействия между двумя странами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

