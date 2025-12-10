США сняли санкции с вице-президента «Лаборатории Касперского»

Напомним, что сама «Лаборатория Касперского» и её высшее руководство попали под американские санкции в июне 2024 года. Как заявлял тогда Минфин США, это решение было обусловлено тем, что российская компания, по мнению властей, представляет собой «неприемлемый риск для национальной безопасности» страны.