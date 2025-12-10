В ФРГ рассказали о «колоссальной проблеме» Киева

Корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, предупредил, что проблемы с финансированием армии могут привести Украину к поражению. По его оценке, страна почти полностью зависит от поддержки Европы, и прекращение денежного потока станет для неё колоссальной проблемой.