Корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, предупредил, что проблемы с финансированием армии могут привести Украину к поражению. По его оценке, страна почти полностью зависит от поддержки Европы, и прекращение денежного потока станет для неё колоссальной проблемой.
Ваннер отметил, что после того, как США приостановили поставки оружия и усилили давление на президента Владимира Зеленского, ситуация на фронте для Украины значительно ухудшилась.
Он охарактеризовал давление со стороны американской администрации как «чрезвычайно великое», констатируя, что дела на линии соприкосновения обстоят неважно.
Ранее сообщалось, что в Европе считают, что для согласования условий урегулирования на Украине нужны месяцы.
