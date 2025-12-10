В случае если выборы на Украине всё же пройдут, Британия, по мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, готова представить политическую замену действующему киевскому главарю Владимиру Зеленскому. Он сообщил РИА Новости, что таким кандидатом рассматривается украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.
«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка», — рассказал Сальдо.
Он подчеркнул, что в случае объявления президентских выборов борьба будет идти не между реальными политическими силами, а между разными группами влияния, которые соперничают за доступ к финансам и внешней поддержке.
По словам губернатора, украинским гражданам не дадут возможности свободно выразить свою позицию, поскольку в стране подавляют «инакомыслие и усиливают мобилизационное давление на население». В этой связи он считает, что любые выборы станут лишь формальностью.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по делам Украины Родион Мирошник отметил, что заявление Зеленского о готовности к выборам — это настоящая попытка манипулировать правилами.