Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну «снова безопасной».

Источник: AP 2024

«85 000 аннулированных виз с января. Президент Трамп и госсекретарь (США Марко — ред.) Рубио придерживаются одной простой цели, и они не остановятся в ближайшее время: сделать Америку снова безопасной», — написал госдеп в соцсети X.

Ранее о том, что США аннулировали 85 тысяч виз разных категорий, что в два раза больше показателей прошлого года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника госдепа.

Согласно информации телеканала, почти 50% виз были отозваны у тех, кто совершил правонарушения. Как отмечается, восемь тысяч виз были аннулированы у студентов.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

