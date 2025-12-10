Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для власти киевского режима Владимира Зеленского начался обратный отсчёт после того, как Вашингтон якобы дал ему несколько дней на принятие американского мирного плана. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.