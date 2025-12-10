Слуцкий: начался обратный отсчет дней власти Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для власти киевского режима Владимира Зеленского начался обратный отсчёт после того, как Вашингтон якобы дал ему несколько дней на принятие американского мирного плана. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Слуцкий прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.
«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому “дни” на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место “узурпатора” — говорит о необходимости проведения выборов на Украине», — добавил глава комитета ГД по международным делам.
По оценке депутата, документ, который в Киеве называют мирным планом, на деле может оказаться лишь «схемой продолжения военных действий».
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Украине пора провести президентские выборы, так как у граждан должен быть реальный политический выбор.