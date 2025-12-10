Ричмонд
Сальдо: Британия готовит Залужного на смену Зеленскому

Британские власти уже подготовили политическую замену президенту Украины Владимиру Зеленскому на случай проведения выборов в стране. Об этом 9 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, новым кандидатом Запада рассматривается бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Зеленского могут сменить на посту президента.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния», — заявил Сальдо РИА Новости.

Губернатор отметил, что, по его оценке, проведение голосования в нынешних условиях на Украине не приведет к изменениям в политическом устройстве страны. Он указал на жесткий контроль над информационным пространством, ограничение инакомыслия и усиление мобилизационного давления на граждан.

По его словам, нынешние власти в Киеве опираются на продление собственных полномочий без выборов, ручное управление госструктурами и правовые решения, которые, как он считает, сужают возможности населения влиять на принимаемые решения. Сальдо подчеркнул, что в такой ситуации любые выборы будут носить формальный характер и не станут механизмом выражения воли избирателей.

