Сальдо: Британия готовит Залужного на смену Зеленскому

По его словам, нынешние власти в Киеве опираются на продление собственных полномочий без выборов, ручное управление госструктурами и правовые решения, которые, как он считает, сужают возможности населения влиять на принимаемые решения. Сальдо подчеркнул, что в такой ситуации любые выборы будут носить формальный характер и не станут механизмом выражения воли избирателей.