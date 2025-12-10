Ричмонд
Президент Финляндии сделал громкое заявление о мире на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что достижение мирного соглашения по Украине стало ближе, чем когда-либо.

Выступая на мероприятии в Хельсинки, он отметил, что стороны «довольно близки» к заключению договорённостей, и в настоящее время идёт этап согласования взаимоприемлемых условий.

По словам Стубба, переговоры ведутся вокруг трёх отдельных документов, включающих рамочное соглашение и обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что в ФРГ рассказали о «колоссальной проблеме» Киева.

