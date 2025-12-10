Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение знания истории у министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и заявила, что передаст ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Так Захарова прокомментировала высказывание главы финского внешнеполитического ведомства о том, что за последний век на Россию никто не нападал, тогда как сама Россия, по ее словам, атаковала 19 соседних государств.

Захарова напомнила финским политикам историю России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение знания истории у министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и заявила, что передаст ей переведенную на финский язык книгу о русофобии в Финляндии. Так Захарова прокомментировала высказывание главы финского внешнеполитического ведомства о том, что за последний век на Россию никто не нападал, тогда как сама Россия, по ее словам, атаковала 19 соседних государств.

«У меня вопрос к правительству… нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, — это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она напомнила, что детство и юность Валтонен частично прошли в Германии. Семья нынешнего министра, по словам Захаровой, переехала туда, когда девочке было девять лет, отец работал при диппредставительстве. Валтонен училась в немецких школах, а после возвращения в Хельсинки в 1995 году продолжила обучение в немецкой школе. Российский дипломат связала это с тем образом истории, который, по ее мнению, транслируют Валтонен и финское руководство.

Захарова также заявила, что намерена направить главе МИД Финляндии книгу о русофобии в этой стране, которая переведена на финский язык. Она отметила, что публикация описывает развитие антироссийских настроений в Финляндии за длительный период. Комментируя позицию Хельсинки, официальный представитель МИД РФ иронично добавила, что «вариант “просто раздали натовскую методичку” — самый близкий к истине, но не принимается».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше