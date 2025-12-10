Захарова хочет отправить книгу о русофобии главе МИД Финляндии

«У меня вопрос к правительству… нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, — это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?» — написала Захарова в своем telegram-канале.