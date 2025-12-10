Захарова решила передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии

Так дипломат прокомментировала заявление Валтонен о том, что Россия за 100 лет напала на 19 стран-соседей. По данным представителя МИД РФ, первый финский рейд на советскую землю состоялся в марте 1918 года, при этом официальная декларация войны последовала лишь в мае. Финские отряды разрушали мосты, уничтожали продовольственные запасы и административные здания.