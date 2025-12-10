Захарова решила передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии

Так дипломат прокомментировала заявление Валтонен о том, что Россия за 100 лет напала на 19 стран-соседей. По данным представителя МИД РФ, первый финский рейд на советскую землю состоялся в марте 1918 года, при этом официальная декларация войны последовала лишь в мае. Финские отряды разрушали мосты, уничтожали продовольственные запасы и административные здания.
После поражений от Красной армии был заключён Тартуский мирный договор в октябре 1920 года. Несмотря на это, уже в октябре 1921 года Финляндия возобновила вторжение, продолжив диверсии и принудительную мобилизацию местного населения. Финальные договорённости о границах были достигнуты в марте 1922 года.
«Таким образом, до войны 1939−1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими). В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО “Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии”, — пишет Захарова.
А ранее Захарова заявила, что представитель евродипломатии Кая Каллас не имеет достаточных знаний или опыта для того, чтобы давать оценку ситуации со свободой слова в России. Представитель МИД РФ высказала мнение, что Каллас имеет за спиной лишь «позорное наследие своих предков, которые ради сохранения власти готовы были служить любым режимам за любую плату».
