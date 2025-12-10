В ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали нескольких наёмников, среди которых, по данным источника, был чернокожий боец с нацистской символикой.
Стрелок 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» сообщил РИА Новости, что на месте были обнаружены тела предположительно иностранных граждан.
По его словам, у одного из уничтоженных, имевшего позывной «Дантес», было американское оружие — автомат М16 и гранаты. На экипировке и теле этого бойца присутствовали изображения свастики, включая татуировку.
Ранее сообщалось, что тело актера из «Слуги народа» вернули в июне в числе других 6 тысяч военных ВСУ.
