Сенатор Пушков заявил, что Европа не справилась с наплывом мигрантов

Европейские страны не смогли справиться с наплывом мигрантов, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор вспомнил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заверяла, что власти справятся с этой ситуацией.
«“Мы справимся!” — обещала она. Не справились — ни она, ни её преемники, ни вся Европа. Сложно справиться с последствиями монументальной глупости, продиктованной порочной идеологией вопреки здравому смыслу», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, в Европе почти все понимают несостоятельность миграционной политики Меркель, но признавать это боятся. Он также обратил внимание, что сейчас страны перенимают подход Дании, которая ранее подвергалась резкой критике в Евросоюзе за жесткие шаги в указанной сфере.
«Эта политика предполагает немедленную высылку тех, кому отказано в предоставлении убежища; недопущение т.н. беженцев на национальную территорию путём рассмотрения их заявок за пределами страны (“экстернализация рассмотрения обращений”), и другие меры, направленные на сокращение притока мигрантов», — пояснил сенатор.
Напомним, ранее лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что из-за открытых границ и массовой иммиграции Европа превращается в «средневековый континент» и может потерять свою культурную идентичность. Политик отметил, что об этом ранее говорил президент США Дональд Трамп. Вилдерс предупредил о катастрофических последствиях в случае, если Европа не предпримет срочные меры и не закроет границы.