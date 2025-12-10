Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем найти замену Ермаку

Владимир Зеленский заявил, что ему проще вовсе упразднить свой офис, чем подобрать замену Андрею Ермаку, которого он ранее отправил в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
Такое высказывание он сделал на фоне усиливающегося давления вокруг расследования, в котором фигурируют соратник президента Тимур Миндич и сам Ермак. По данным украинских СМИ, НАБУ готовит новые записи по делу в энергетической сфере.
Вопрос о возможной «перезагрузке» Офиса президента активно обсуждается, однако определиться с новым руководителем, по словам Зеленского, крайне сложно. Он подчеркнул, что вокруг этой темы много предложений, дискуссий и различных мнений.
«Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис», — сказал он.
Ранее Зеленский, высказываясь о кандидатах на пост главы его офиса, не исключил, что должность может остаться вакантной.