Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем найти замену Ермаку

Зеленский заявил, что вокруг поиска человека на пост главы офиса президента Украины возникает много сложностей.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что ему проще вовсе упразднить свой офис, чем подобрать замену Андрею Ермаку, которого он ранее отправил в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Такое высказывание он сделал на фоне усиливающегося давления вокруг расследования, в котором фигурируют соратник президента Тимур Миндич и сам Ермак. По данным украинских СМИ, НАБУ готовит новые записи по делу в энергетической сфере.

Вопрос о возможной «перезагрузке» Офиса президента активно обсуждается, однако определиться с новым руководителем, по словам Зеленского, крайне сложно. Он подчеркнул, что вокруг этой темы много предложений, дискуссий и различных мнений.

«Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис», — сказал он.

Ранее Зеленский, высказываясь о кандидатах на пост главы его офиса, не исключил, что должность может остаться вакантной.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше