В Госдуме предложили проверить законность продажи никотиновых пластинок

Нилов также отметил, что несмотря на прямые законодательные ограничения и заявления производителей о том, что продукция не подлежит обязательной маркировке и имеет ограничения по реализации, на практике пластинки свободно продаются. По его данным, они доступны даже через службы доставки, что делает их легко достижимыми для несовершеннолетних.