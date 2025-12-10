В Госдуме предложили проверить законность продажи никотиновых пластинок

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил провести проверку законности продажи никотиновых пластинок. По данным РИА Новости, соответствующие обращения на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой и генерального прокурора Александра Гуцана уже направлены.
«Прошу вас поручить провести проверку законности реализации никотиносодержащих пластинок и аналогичных товаров на территории Российской Федерации», — сказано в одном из обращений.
Как говорится в документе, Нилов получил обращения от родителей, которые серьёзно обеспокоены быстрым распространением среди подростков таких никотиновых изделий. По его словам, эти пластинки относятся к никотинсодержащей продукции, а действующее законодательство полностью запрещает оптовую и розничную продажу пищевых никотиновых товаров.
Нилов также отметил, что несмотря на прямые законодательные ограничения и заявления производителей о том, что продукция не подлежит обязательной маркировке и имеет ограничения по реализации, на практике пластинки свободно продаются. По его данным, они доступны даже через службы доставки, что делает их легко достижимыми для несовершеннолетних.
