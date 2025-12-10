Ричмонд
США поставили Турции жесткое условие для получения истребителей F-35

Посол США в Турции Томас Баррак заявил, что возвращение Анкары в программу поставок истребителей пятого поколения F-35 возможно только при отказе от эксплуатации и владения российскими зенитными системами С-400.

Баррак отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, и выразил надежду на его решение до конца года.

Баррак отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, и выразил надежду на его решение до конца года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп допустил возможность продажи F-35 Турции при условии, что та «сделает что-то» для Америки.

Ранее сообщалось, что Турция собирается закупить истребители F-35.

