Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград

Он привел слова древнекитайского стратега Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение. Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут». По словам Седвилла, НАТО следует действовать так же.
По его мнению, Европе нужно «воздействовать на уязвимые места России, включая устаревшую инфраструктуру, зависимость от западных систем, изолированный анклав Калининград», а также на объекты военно-промышленного комплекса.
«Мы должны оказывать систематическое давление на их анклав в Калининграде, который зависит от сухопутного и морского доступа через территорию НАТО», — считает экс-секретарь британского кабмина.
Кроме этого, Седвилл добавил, что Европе следует отказать в страховании так называемого «теневого флота» России, конфисковать суда в водах НАТО и принять экстерриториальное законодательство, которое позволит флотам альянса реагировать на атаки на кабели в международных водах.
«Нам следует продемонстрировать способность осуществлять кибератаки на российскую энергетическую и военную инфраструктуру», — подчеркнул он.
Как отметил Седвилл, риск таких действий заключается «не в том, что мы провоцируем нападения». Он утверждает, что Россия «уже нападают» на них.
«Риск в том, что неспособность назначить цену провоцирует дальнейшую агрессию», — сказал он.
Россия считает западные санкции незаконными и обещает подготовить соразмерный ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявлял президент Владимир Путин.
Российский президент также не раз подчеркивал отсутствие у России намерения нападать на страны НАТО. Он заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.
Седвилл был назначен на пост секретаря правительства, самую высокую гражданскую государственную должность в стране, предшественницей Джонсона Терезой Мэй в 2018 году. Советником по национальной безопасности он был с 2017 года. Он ушел в отставку в июне 2020 года.