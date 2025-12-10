Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград

Россия считает западные санкции незаконными и обещает подготовить соразмерный ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявлял президент Владимир Путин.