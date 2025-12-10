Песков: в случае конфискации российских активов ответ неизбежен

Россия обязательно даст ответ в случае конфискации её активов, которые были заморожены на Западе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он обратил внимание, что возможное изъятие спровоцирует серьёзные последствия.
«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — отметил представитель Кремля, которого цитируют «Известия».
Песков подчеркнул, что понимание того, какие меры предпримет Россия, уже есть. Он добавил, что ранее президент РФ Владимир Путин упоминал, что процессом разработки ответных действий занимается российское правительство.
Напомним, 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готовит пакет ответных мер на случай, если Евросоюз примет решение изъять замороженные средства. Она отметила, что ответ российских властей на любые действия Запада с активами РФ будет жёстким.
5 декабря посол России в Берлине Сергей Нечаев уточнил, что любые операции с замороженными средствами России без согласия Москвы станут кражей с масштабными последствиями. Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить использование российских активов для направления помощи Украине.