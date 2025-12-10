Ричмонд
Маск призвал расформировать Еврокомиссию в пользу выборного органа

Американский бизнесмен Илон Маск высказался за радикальную реформу институтов Европейского союза. Он призвал упразднить Еврокомиссию, назвав текущую систему «властью бюрократии», и предложил заменить её на выборный орган.

Источник: Life.ru

Свою позицию Маск изложил в ответ на публикацию другого пользователя в социальной сети X. В исходном посте Еврокомиссию характеризовали как деструктивную силу внутри ЕС, а её деятельность сводили к созданию непопулярных нормативных актов. Автор поста указывал, что в аппарате ЕК работает 32 тысячи чиновников, и призывал европейцев голосовать за политические силы, способные добиться реальных перемен в Брюсселе.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — отметил Маск.

Также ранее Илон Маск перепостил к себе запись о том, что Европа очень сильно напоминает четвёртый рейх. Речь идёт о записи одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

