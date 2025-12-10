Маск призвал расформировать Еврокомиссию в пользу выборного органа

Также ранее Илон Маск перепостил к себе запись о том, что Европа очень сильно напоминает четвёртый рейх. Речь идёт о записи одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».