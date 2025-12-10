Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Украины при ООН Мельник процитировал советский фильм на русском языке

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета безопасности международной организации перешел на русский язык и процитировал советский фильм «Место встречи изменить нельзя».

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета безопасности международной организации перешел на русский язык и процитировал советский фильм «Место встречи изменить нельзя».

Таким образом он ответил на требования РФ о территориях.

— Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали. Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — дырку ты получишь от бублика, а не Украину, — заявил дипломат, передает РИА Новости.

После этого Мельник сказал то же самое на английском языке.

Фраза про дырку от бублика отсылает к цитате из ленты «Место встречи изменить нельзя», которую сказал герой Владимира Высоцкого Глеб Жеглов. В оригинале она звучит так: «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!».

Чиновники в Европе считают, что РФ, Соединенным Штатам Америки и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Об этом написало издание Wall Street Journal. Неназванный европейский чиновник выразил мнение, что, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, достижение сторонами быстрых результатов по урегулированию конфликта «трудно представить».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше