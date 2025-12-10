У них кризис, у нас рост. Почему экономика России в 2025-м всех удивила

В нынешнем году произошло то, к чему давно призывали многие российские экономисты и аналитики — Россия слезла с так называемой нефтегазовой иглы. Ненефтегазовые доходы бюджета втрое превысили нефтегазовые. А несырьевой неэнергетический экспорт России за девять месяцев этого года, по словам главы Минпромторга Антона Алиханова, увеличился на 6% и достиг 111,4 миллиарда долларов. В том числе промышленный экспорт составил 85,4 миллиарда, а экспорт сельского хозяйства — 26 миллиардов долларов. По прогнозам министра, по итогам года будет достигнут намеченный целевой показатель несырьевого неэнергетического экспорта в 149,2 миллиарда долларов. В том числе 111,4 миллиарда долларов — промышленный экспорт и 37,8 миллиарда — аграрный.